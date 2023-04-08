Kemal Kılıçdaroğlu, 'engellenen' iki reklam filmini paylaştı! 418 milyar dolar söke söke alacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Engellenen kampanyamızın iki filmi' ifadeleriyle seçim kampanyası videoları paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına "418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler" notunu düştü.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.40’ta Twitter hesabından “Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30'da buraya bekliyorum” paylaşımı yaparak açıklama yapacağını duyurmuştu.

Beklenen açıklamasını saat 21.30’da yine Twitter’dan videolu olarak yapan Kılıçdaroğlu, paylaşımına “Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez” notunu düştü.

Evlatlarınızın parasını gasp ettiler...

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şunları söyledi:

* “Sevgili halkım, sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazine’yi soydu.

* Çalınan para, sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasbettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim: Devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce de şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var.

* Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. ‘Bu çeteler benim can düşmanımdır’ dedim. ‘Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir’ dedim.

Sizinle ölümüne mücadele edeceğim

* Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle… Bu filmler, bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz.

* Ey çeteler! Ey o halkın gasbedilmiş parasıyla alınan medyalar! Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım, sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim ölümüne.

* Şu net ki, ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız ve yapacağız. Halkıma sesleniyorum: 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım.”

Son gülerinizin keyfini çıkarın

Kılıçdaroğlu, açıklamasında ‘418 milyar dolar serisinin ilk filmi’ sözleriyle bahsettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımında “Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler…” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videoda “Sana söz emekçi kardeşim. Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri alacağım. Omzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek.” dedi.

Beslenme çantasını boş bırakmayacağım

Kılıçdaroğlu, ‘Engellenen kampanyamızın ikinci filmi’ notuyla paylaştığı videoda da “Sana söz, o beslenme çantasını boş bırakmayacağım. Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri alacağım. Öğrencilere ücretsiz süt, su, öğle yemeği verdireceğim. Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek.” şeklinde konuştu.