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İstanbul Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya açıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmut Mahallesi Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bağcılar’dan Halkalı yönüne giden Ali B. idaresindeki 34 BOE 063 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon önce Mehmet Yılmaz idaresindeki 34 CKK 510 plakalı hafif ticari araca, ardından seyir halindeki bir otomobil, bir minibüs, bir ticari taksi, park halindeki bir otomobil ve panelvan araca çarpıp, en son bir kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 7 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yılmaz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya açıktı. Görüntülerde freni boşaldığı ileri sürülen kamyonun diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

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