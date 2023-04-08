TOGG inceleme görüntüleri viral oldu! Eğilip altını kontrol etti, sözleri olay oldu

Yerli otomobil Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isimlerden biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Sultanbeyli ziyaretinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Togg'a büyük ilgi gösteren ve hatıra fotoğrafı çektirme yarışına giren vatandaşlardan birinin aracın altına eğilip kontrol ettiği ana ait görüntü ise sosyal medyada viral oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yerli ve milli otomobilimiz Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başlaması büyük ses getirdi. Ziyaretlerinde Togg'u tercih eden Bakan Varank'ın son durağı İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi oldu.

Vatandaşlardan TOGG'a yoğun ilgi

Burada Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile birtakım açılışlara katılıp esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bakan Varank'ın otoparka bıraktığı Togg ile meraklı vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Hatta bir vatandaş olayı biraz daha abartarak yere eğilip Togg'un alt kısmını incelemeye başladı. O esnada çekilen fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Kemikli görünüyor"

Çok geçmeden fotoğraf karesindeki vatandaşın Togg'u incelediği ana ait video görüntüleri de çıktı. Aracı inceledikten sonra mikrofon uzatılan şahıs, "Bu 1 seneye belli olur. Çocuğun dişi çıkar ya hani, o zaman ortaya çıkar. Ama kemikli görünüyor. Pistonların, amortisörlerin dökümlerine baktığın zaman etli yani." dedi.