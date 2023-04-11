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Kuyumcudan 4 kilo altını böyle çaldılar o anlar güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta kuyumcuya gelen 4 kişi kepenk kilidini kırarak girerek içeride bulunan 4 kilogram altını alarak kaçtı. Yaşana o anlar o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 04.45'te Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Araç ile kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi ellerindeki aletlerle kepenk kilidini kırdı.

Şüpheliler vitrinde bulunan altınları ve diğer altınları yanlarında getirdiği çuvallara doldurmaya başladı. Şüpheliler alarm devreye girince panik yaparak kaçtı. Yaşana o anlar o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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