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Memleket Partisi'nin adayı dansıyla sosyal medyada gündem oldu

Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı'nın dans görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Memleket Partisi Genel Merkezi'nin inceleme başlattığı öğrenildi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi YSK'ye milletvekili aday listeleri partiler tarafından teslim edildi. Genel başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi'nde adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı. Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı. Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu. Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımı yaptığı öğrenildi.
Dans gösterileri bazı kesimler tarafından ilgi görürken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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