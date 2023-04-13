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İstanbul'da caminin hoparlöründen müzik açıp vatandaşa dinlettiler o anları da paylaştılar

İSTANBUL Esenyurt'ta Osmanlı Camisi'ne giren gençler, caminin ses sisteminden müzik yayını yaptı. Çocuklar o anların videosunu da sosyal medyada yayınladılar.

İstanbul Esenyurt'ta Osmanlı Camiinde çekilen görüntülerde camiinin müzik sistemine bağlandığı görülen çocuklar müzik açarak kayda aldı.

Müezzin mikrofonunu kullanarak cep telefonundan açtığı müziği hopörlere veren çocuklar o anları cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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