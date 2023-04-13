BIST 5.173
DOLAR 19,33
EURO 21,33
ALTIN 1.259,94
YEREL

Depremzede çocuklara bayramlık bağışı

Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP), bayramda depremzede çocukların yüzünü güldürecek bir kampanyanın startını verdi. BURSKOOP’a yapılacak her 1000 liralık bağış, küçük depremzedelere bayramlık kıyafet olarak dönecek. Aynı bağış kampanyası kapsamında 100 ve 200 liralık bağışlarla da afetzede çocuklara zeka oyunu hediye edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sunmak amacıyla kurulan BURSKOOP, çıtayı her geçen gün yükseltiyor. Halen meslek lisesi ve üniversite olmak üzere 10 bin öğrenciye burs veren, doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını desteklemeye hazırlanan BURSKOOP, şimdi de depremzede çocuklar için devreye girdi.

‘Her Bağış Bir Tebessüm’ sloganıyla Ramazan ayı başında yardım kampanyası başlatan BURSKOOP, toplanan bağışlarla deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık kıyafet alacak.

BURSKOOP’a arife gününe kadar yapılacak her 1000 liralık bağış, depremzede çocuklara bayramlık olarak dönecek. Aynı bağış kampanyası kapsamında 100 ve 200 liralık bağışlarla da afetzede çocuklara zeka oyunu hediye edilebilecek.

Yardımseverler bağışlarını Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’nin Vakıfbank Bursa Şubesi’ndeki 001 5800 7314 0543 95 numaralı hesaba veya TR85 0001 5001 5800 7314 0543 95 IBAN numarası üzerinden yapabilecekler.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Naci Görür Ersan Şen bombasını patlattı! Erdoğan 'profesör müsveddesi' diye Ersan Şen'e demiş
Naci Görür Ersan Şen bombasını patlattı! Erdoğan 'profesör müsveddesi' diye Ersan Şen'e demiş
İstanbul'da caminin hoparlöründen müzik açıp vatandaşa dinlettiler o anları da paylaştılar
İstanbul'da caminin hoparlöründen müzik açıp vatandaşa dinlettiler o anları da paylaştılar
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
İnsanlık öldü! Sokak ortasında kadını yere yatırıp yumrukladı etraftakiler bakıp geçti...
İnsanlık öldü! Sokak ortasında kadını yere yatırıp yumrukladı etraftakiler bakıp geçti...
Uyuşturucu bağımlısı anne baba kavga ederken 5 aylık bebeği yere fırlattı! İşte o dehşet anları...
Uyuşturucu bağımlısı anne baba kavga ederken 5 aylık bebeği yere fırlattı! İşte o dehşet anları...
Köpek havlayınca, hırsız ev sahibinden fena dayak yedi
Köpek havlayınca, hırsız ev sahibinden fena dayak yedi
Erdoğan: Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7’li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular
Erdoğan: Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7’li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular
Avcılar'da büyük panik! Bir binanın merdivenleri çöktü
Avcılar'da büyük panik! Bir binanın merdivenleri çöktü
Tramvayın altında kalmaktan işte böyle kurtuldu
Tramvayın altında kalmaktan işte böyle kurtuldu
Cübbeli Ahmet Hoca, Özlem Zengin ve AK Parti'li kadınlara: Ya siz Müslüman mısınız gavur musunuz
Cübbeli Ahmet Hoca, Özlem Zengin ve AK Parti'li kadınlara: Ya siz Müslüman mısınız gavur musunuz
Cem Küçük'ten bomba kulisler! Erdoğan seçimi bıçak sırtı görüyor, 'genel af' çıkabilir
Cem Küçük'ten bomba kulisler! Erdoğan seçimi bıçak sırtı görüyor, 'genel af' çıkabilir
Erdoğan: Bu coğrafyada gelecek inşa etmenin bedeli güçlü kalmaktır
Erdoğan: Bu coğrafyada gelecek inşa etmenin bedeli güçlü kalmaktır