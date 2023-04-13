Naci Görür Ersan Şen bombasını patlattı! Erdoğan 'profesör müsveddesi' diye Ersan Şen'e demiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken, "Millet havalimanı köprü yol mu yiyecek?” diyen bir profesöre 'profesör müsveddesi' diye tepki göstermişti. İki gündür o ismin ünlü deprem bilimci Naci Görür olduğu iddia edilmişti. Naci Görür, Erdoğan'ın "profesör müsveddesi" dediği kişinin kendisi değil Ersan Şen olduğunu video ile kanıtladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Millet havalimanı köprü yol mu yiyecek?” diyen bir profesörü isim vermeden "Ya bu adam Prof. müsvedde bu... Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?" diye tepki gösterdi.

'Bana demiş olamaz çünkü...' dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinin deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür olduğu iddia edildi. Naci Görür önce "Bana demiş olamaz, ben öyle bir şey demedim" açıklaması yaptı. Ancak iddiaların ardı arkası kesilmedi. Erdoğan'ın Naci Görür'e "Profesör müsveddesi" dediği iddiaları sürerken, Naci Görür Ersan Şen bombasını patlattı.

'İşte hakikat' deyip Ersan Şen'i yaktı

Naci Görür, Twitter hesabından Prof. Dr. Ersan Şen'in videosunun olduğu bir tweet'i alıntılayarak, "İşte hakikat, sevgiyle" notuyla paylaştı. Naci Görür'ün paylaştığı videoda Ersan Şen'in gazeteci Cem Küçük'le tartıştığı anlar yer aldı. Ersan Şen o konuşmasında şöyle demiş:

Millet havalimanı köprü yol mu yiyecek?

"Ben milletin kızdığı ‘peynir ekmek, süt, et’ diyorum; orası diyor ki, ‘yollar, köprüler, havalimanları’. Millet havalimanı köprü yol mu yiyecek?”