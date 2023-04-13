İdris Naim Şahin’in, “Paralel Devlet” tanımı yeniden gündem oldu

Bir vatandaşın kendisine, “Seni gördüğüme sevindim” demesi üzerine, “Nereden bileyim sevindiğini. Hadi bir takla at da göreyim” sözleriyle hafızalara kazınan dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, “Paralel Devlet” tanımı gündem oldu.

İdris Naim Şahin paralel tanımını yaparken şunları söylemişti:

“Paralel ne demek? Aynı düzlem içinde kesişmeyen iki çizgi. Veya aynı özellikteki ifadeleri ifade eden bir kavram. Geometrik bir kavram, son derece düzgün. Kesişmeyen, çatışmayan durumlar. Yani devletle paralel, devletle çatışmayan. İşte burası da bir paralel topluluk. Devleti, milleti, vatanı konuşuyoruz. Herkes paraleldir.

Paralel olmayan, devletiyle çatışandır. Ve paralel yapı denilen yapı, özelde söylüyorum, bir darbe yapmışsa doğrudur. Onun da hakkını teslim etmek durumundayım.

Paralelin darbeler; Cehalete darbe vurmaya çalışmıştır paralel yapı, zulme karşı çıkmıştır paralel yapı, doğrudur. Fakirlikle mücadele etmiştir, etmektedir. Yalnızlıkla mücadele etmiştir, ona darbe yapmıştır doğrudur. Eşitsizliği gidermek için, özellikle eğitimde eşitsizliği gidermek için darbe teşebbüsünde bulunmuştur ve yapmıştır doğrudur.”