Depremzede kız çocuğu Fahrettin Koca'yı duygulandırdı: Benim babam yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bizden isteğin var mı" dediği depremzede kız çocuğunun "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" demesi duygulandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da iftar çadırında bulunan depremzedelerle konuştu. Depremzede bir kız çocuğunun konuşması ise herkesi duygulandırdı.

Bakan Koca'nın "Bizden bir isteğin var mı?" sorusuna yanıt veren kız çocuğu "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bakan Koca, "Ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı kız çocuğuyla yakından ilgilendi. Kızın cep telefonunu alarak "Bizle irtibatta ol, ben takip edeceğim." dedi. Yaşanan duygu dolu anlar ise kameraya yansıdı.