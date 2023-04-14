Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı.

Erdoğan Cuma namazı çıkışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" ifadelerini kullandı.