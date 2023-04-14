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POLİTİKA

Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG'u kullanırken sanki uzaydan gelmişim gibi bana bakıyorlardı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "Yerli ve milli otomobili TOGG’u ilk kullananlardan olmanın nasıl bir duygu" olduğu sorusuna, "TOGG’u kullanırken sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu" yanıtını verdi. Nebati İstanbul trafiğinde bir Porsche kullanıcısıyla yaşadığı diyaloğu da anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Mersin'e seçim çalışmalarına katılmak üzere Adana'ya gitti. Nebati, Adana Havalimanı'nda kendisini bekleyen 06 HMB 89 plakalı TOGG’a geçti.

TOGG’la  gittiği iftar yemeğinde partilerle buluşan Bakan Nebati, TOGG’u ilk kullananlardan olmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna şu cevabı verdi:

Porsche kullanıcısına ne dedi?

“Müthiş bir duygu ya. Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu. Bir de Porsche kullanan vardı. İstanbul’da camı indirdim, Porsche kullanana döndüm. 'Senin araban mı havalı benim arabam mı havalı' dedim. Şöyle döndü baktı; ‘Bakan Bey galiba sizin arabanız ‘dedi. Gerçek bir olay bu.”

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