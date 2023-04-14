BIST 5.120
DOLAR 19,37
EURO 21,37
ALTIN 1.259,13
YEREL

Korkunç kaza güvenlik kamerasında, 20 yaşındaki genç ölmüştü

Antalya’da otomobilin tramvay direk gerdirme teline çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hastanede öldü, 4 kişi yaralandı. Feci kazada yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da 20 yaşındaki Mehmet Kayramirza'nın hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı. 

Kontrolden çıkan otomobil, tramvay direk gerdirme teline çarparak hurdaya döndü.

Görüntülerde, şehir merkezi yönüne seyir halinde bulunan otomobilin kontrolden çıkıp tele çarptığı anlar yer aldı. Çarpmayla hurdaya dönen otomobilin yanına çok sayıda vatandaşın yardım etmeye geldiği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
DSP lideri muhalefeti 'kafir' ilan etti! 14 Mayıs'ta ülkeyi küffara...
DSP lideri muhalefeti 'kafir' ilan etti! 14 Mayıs'ta ülkeyi küffara...
Erdoğan: "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz"
Erdoğan: "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz"
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İBB Meclisi 'cami sattınız' lafı sonrası karıştı! AK Partili ve CHP'li üyeler birbirinin üzerine yürüdü
İBB Meclisi 'cami sattınız' lafı sonrası karıştı! AK Partili ve CHP'li üyeler birbirinin üzerine yürüdü
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG'u kullanırken sanki uzaydan gelmişim gibi bana bakıyorlardı!
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TOGG'u kullanırken sanki uzaydan gelmişim gibi bana bakıyorlardı!
İmece uydusunun fırlatılması 28 saniye kala iptal edildi! İmece 3. kez ertelenmiş oldu...
İmece uydusunun fırlatılması 28 saniye kala iptal edildi! İmece 3. kez ertelenmiş oldu...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz
İdris Naim Şahin’in, “Paralel Devlet” tanımı yeniden gündem oldu
İdris Naim Şahin’in, “Paralel Devlet” tanımı yeniden gündem oldu
Güngören’de metruk bina araçların üzerine çöktü
Güngören’de metruk bina araçların üzerine çöktü
Depremzede kız çocuğu Fahrettin Koca'yı duygulandırdı: Benim babam yok
Depremzede kız çocuğu Fahrettin Koca'yı duygulandırdı: Benim babam yok
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı İtalyan voleybolcunun İstanbul'da ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı İtalyan voleybolcunun İstanbul'da ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Depremzede çocuklara bayramlık bağışı
Depremzede çocuklara bayramlık bağışı