Korkunç kaza güvenlik kamerasında, 20 yaşındaki genç ölmüştü
Antalya’da otomobilin tramvay direk gerdirme teline çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hastanede öldü, 4 kişi yaralandı. Feci kazada yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da 20 yaşındaki Mehmet Kayramirza'nın hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.
Kontrolden çıkan otomobil, tramvay direk gerdirme teline çarparak hurdaya döndü.
Görüntülerde, şehir merkezi yönüne seyir halinde bulunan otomobilin kontrolden çıkıp tele çarptığı anlar yer aldı. Çarpmayla hurdaya dönen otomobilin yanına çok sayıda vatandaşın yardım etmeye geldiği görüldü.