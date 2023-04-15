Togg'u gören Şanlıurfalı muhabir önce kaputu sonra tekeri öptü
Türkiye'nin otomobili Togg, Trükiye'nin dört bir yanında sergileniyor. Şanlıurfa'ya gelen Togg için bir yerel kanalın muhabiri, Togg ile yayın yaparken kendinden geçti. Muhabir aracın önce kaputunu, sonra tekerini öptü.
Türkiye'nn otomobili Togg Şanlıurfa'da sergilendi. Tanıtıma gelen yerel muhabir araca hayran kaldı, önce kaputu sonra tekerini öptü.
Aracı öven genç muhabir, Togg'un tekerini öperek o anları, "Cumhurbaşkanımızın ürettiği Togg, Şanlıurfa'ya geldi. Hoş geldiniz sayın Togg, tekerini de öpelim arkadaşlar. Milli gururumuz reisin ürettiği araba" diyerek izleyenlere anlattı.