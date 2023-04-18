BIST 5.018
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.252,65
GÜNCEL

Mehmetçik teröristlerin Zap'taki ''kale''sine girdi

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe Kilit Harekatı bölgesinde ele geçirdiği Çemçö mağarasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ancak eğilerek girilebilen küçük bir girişe sahip mağaranın içinde yüksekliğin insan boyuna ulaştığı görüldü.

Odalara ayrılan mağarada, Doçka, Zagros, Kanas, Bixi, AK-47 silahları ve bunların mühimmatlarının yanı sıra bomba atarlar, roket atarlar, telsizler, güç kaynakları, jeneratörler, tıbbi malzemeler, termal kıyafetler ile yaşam destek malzemeleri ele geçirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma’ kavgası kamerada
Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma’ kavgası kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Çinli kadın akrobat, metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti
Çinli kadın akrobat, metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti
Furkan Kızılay Ferrari'de gazladı, annesi çılgına döndü! "Böyle zenginliğin içine..."
Furkan Kızılay Ferrari'de gazladı, annesi çılgına döndü! "Böyle zenginliğin içine..."
Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: Dürüstçe söylüyorum
Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: Dürüstçe söylüyorum
Gençler nefes nefese kaldı! Bakan Varank gazı kökledi, Togg'un gücü ortaya çıktı
Gençler nefes nefese kaldı! Bakan Varank gazı kökledi, Togg'un gücü ortaya çıktı
Ali Babacan'dan "Mehmet Şimşek gelse ekonomiyi kurtarabilir mi" sorusuna bomba cevap!
Ali Babacan'dan "Mehmet Şimşek gelse ekonomiyi kurtarabilir mi" sorusuna bomba cevap!
Yolcu dolu otobüs şoför uyuyakalınca tarlaya uçtu! Dehşete düşüren kaza kamerada
Yolcu dolu otobüs şoför uyuyakalınca tarlaya uçtu! Dehşete düşüren kaza kamerada
İstanbul’da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki kız terastan düştü
İstanbul’da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki kız terastan düştü
Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Durakta bekleyen insanları böyle etrafa savurdu!
Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Durakta bekleyen insanları böyle etrafa savurdu!
Akran zorbalığı bir anneyi böyle ağlattı! Dehşete düşüren görüntüler kamerada!
Akran zorbalığı bir anneyi böyle ağlattı! Dehşete düşüren görüntüler kamerada!