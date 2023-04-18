Mehmetçik teröristlerin Zap'taki ''kale''sine girdi
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe Kilit Harekatı bölgesinde ele geçirdiği Çemçö mağarasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ancak eğilerek girilebilen küçük bir girişe sahip mağaranın içinde yüksekliğin insan boyuna ulaştığı görüldü.
Odalara ayrılan mağarada, Doçka, Zagros, Kanas, Bixi, AK-47 silahları ve bunların mühimmatlarının yanı sıra bomba atarlar, roket atarlar, telsizler, güç kaynakları, jeneratörler, tıbbi malzemeler, termal kıyafetler ile yaşam destek malzemeleri ele geçirildi.