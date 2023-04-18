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Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma’ kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa'da nişanlı iki çift arasında çıkan anlaşmaz sonucu kadın evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı. Durumu kabul etmeyen damat tarafı sopalarla kadının ailesine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sevgili bir çift nişanlanarak evlilik yolunda adım attı.

Ancak bu süreç içerisinde çift arasında anlaşmazlık çıkınca kadın nişanı atarak evlenmekten vazgeçti. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, kadının ailesini tehdit etmeye başladı.

Ortalık savaş alanına döndü

Tartışmaların büyümedi üzerime erkek tarafı, kadının ailesinin yaşadığı semte geldi. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca kavga çıktı. Kavgada sopalar ve taşların kullanılırken, ortalık savaş alanına döndü. Erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla kavga biterken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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