Bolu'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Bolu'da gece saatlerinde tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Uyar (51) idaresindeki 51 NA 972 plakalı tır, Feyzullah Doğan (41) yönetimindeki 06 BDP 870 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tır alev alev yandı. Bir süre sonra tırın alevleri otomobile sıçradı. Kazaya karışan ve alev sıçrayan otomobil içerisinde bulunan sürücü ile Şahsenem Doğan (34), Eren (12) ve Koray Doğan (3) olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Salih Uyar ile Yiğit Doğan (17) ve Hacı Koç ((59) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Tırda çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Tır sürücü Salih Uyar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.