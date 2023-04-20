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BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar’dan Bayraktar Kızılelma paylaşımı yüksek hızlı uçuş denemesi gerçekleştirdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerinin gerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türlü iftiralarla yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar #Kızılelma'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek." ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, Kızılelma'nın uçuş görüntülerini "Gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya kadar" ve "Pist üzerinden hızlı geçişlere devam." ifadeleriyle paylaştı.

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