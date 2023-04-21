Doğal gaz müjdeleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu yeniden gündem oldu
Karadeniz'den çıkan doğal gazla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri sevinç yaratırken, 3 yıl önce gazın keşfedildiği günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, küçümsediği video sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz Filyos'ta karaya törenle ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz" müjdesini verdi.
Sosyal medya Karadeniz gazını konuştu, müjdeler gündem olurken gaz rezervinin keşedildiği 2020 yılına ait CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu dalga geçtiği video ortaya çıktı.