Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunun ardından Ahmet Davutoğlu'ndan 'Sünni' videosu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosunun ardından "Sünni" başlığıyla bir video paylaştı.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosunun ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan da "Sünni" videosu geldi.

Davutoğlu, "Kemal Bey'in dünkü o samimi videosunu izlediğimde gözümün önünde medeniyetlerin, kültürlerin harmanlandığı Anadolu tarihi geldi. Ben de Torosların zirvesinde bir Sünni, yörük Türkmen ovasında doğdum. Horosan'ı Anadolu'ya taşıyan bir ova. Babaannem öyle derdi. Kemal Bey bir Alevi olarak samimi bir şekilde hislerini ifade ederken ben de bir Sünni olarak ifade edeyim." dedi ve ekledi:

13'üncü yüzyıl Anadolu'su Sünnilerin ve Alevilerin aynı pirlerinin saygı duyduğu bir Anadolu'ydu. Sünniler ve Aleviler için Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'ydi. Benim adımı aldığım Hoca Ahmet Yesevi. Hazreti Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli, Sünnilerin ve Alevilerin ortak erenleriydi. Kim böldü bizi, kim ayırdı?

Ve nasıl tekrar bu nehirleri birleştireceğiz. Evet, ben bir Sünni'yim ama Alevi vatandaşlarımızın hakkını korumak, savunmak öncelikle benim görevim.

"Alevi dedelerimiz bana 'Can Ahmet' derler"

Alevi dedelerimiz bana 'Can Ahmet' derler. Çünkü bilirler ki ben hiçbir zaman fark gözetmedim. Ama bir Sünni olarak Kemal Bey'i çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir Sünni olarak bu topraklarda bazen dışlandığımı hissettim.

28 Şubat'ta eşim ve kızlarım başörtüsü dolayısıyla Sünni olarak dışlandılar. Kemal Bey'e hak veriyorum, mesele Sünnilik, Alevilik meselesi değil. Mesele karşılıklı kimliklere saygı duyulan bir ortak kültür meselesi. 100 yıl içinde hepimiz acı çektik. Bu acılara son vermenin vakti geldi.

"Kemal Bey'e selam ediyorum, mesajınız alınmıştır"

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Sünniler ve Aleviler, Türkler ve Kürtler omuz omuza girecekler. Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları olarak. Kemal Bey'e selam ediyorum. Mesajınız alınmıştır. Ve eminim ki bizim mesajımız da bütün toplum tarafından alınacaktır.