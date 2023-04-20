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AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı

 AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önünde peş peşe silah ateşlendi.

AK Parti'ye yönelik olduğu değerlendirilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 el silah sesinin duyulduğu öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.

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