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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği, sınır hattı ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği, sınır hattı ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Gerek sınır boylarında, ötesinde gerekse içeride verdiğiniz mücadeleleri sürekli hayırla yad ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8’inci Komando Tugay Komutanlığında Mehmetçik ile bir araya geldi.

Bayram sabahında komandolarla karavanadan kahvaltı yapan Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı. Irak ve Suriye’nin kuzeyindekilerle, sınır hattında görevli birliklerin komutanlarının da katıldığı video telekonferans toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan personele hitap etti.

Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek sınır boylarında, ötesinde gerekse içeride verdiğiniz mücadeleleri sürekli hayırla yad ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza, gazilerimize şifalar diliyorum. Nice bayramlar ve inşallah başarılarla dolu bir gelecek temennisiyle dua ediyorum. Sizleri de saygı, sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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