BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
POLİTİKA

AK Parti ile CHP'lilerin danslı atışması! Selda Bağcan'ın 'yuh yuh' şarkısıyla karşılıklı oynadılar

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine giderken yaşanan gerginliklerden vatandaş bunalırken, Kayseri'de yerini bir rekabet yaşandı. AK Parti ve CHP'lilerin stantlarındaki dans videosu sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının yarışacağı 14 Mayıs 2023 seçimlerine 22 gün kaldı. Seçim meydanlarında yaşanan gerilimler artarken, Kayseri'den genel havanın tam tersine bir görüntü geldi. 

CHP ve AK Parti'nin Kayseri'deki seçim stantlarında müzik eşliğinde dans figürleriyle yaptıkları hareketler izleyenleri güldürdü.

Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısıyle birlikte karşılıklı olarak eğlenen vatandaşların sergilediği figürler sosyal medyada gündem oldu. 

Bazı yorumlarda "Muharrem İnce bu görüntüyü kıskandı" yorumları yapılarak, Memleket Partisi'nin danslı mitinglerine gönderme yapıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet Hoca makyaj yapıp dışarı çıkan başörtülü ve çarşaflı kadınlara ateş püskürdü
Cübbeli Ahmet Hoca makyaj yapıp dışarı çıkan başörtülü ve çarşaflı kadınlara ateş püskürdü
Belediye Başkanı'ndan pes dedirten sözler! 'O zaman benim getirttiğim çadırda kalma'
Belediye Başkanı'ndan pes dedirten sözler! 'O zaman benim getirttiğim çadırda kalma'
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Meral Akşener 'kimsenin bilmediği bir şey' deyip açıkladı! Deprem bölgesindeki korkunç olay...
Meral Akşener 'kimsenin bilmediği bir şey' deyip açıkladı! Deprem bölgesindeki korkunç olay...
Zincirleme kaza cep telefonu kamerasında! 6 araç böyle çarpıştı
Zincirleme kaza cep telefonu kamerasında! 6 araç böyle çarpıştı
16 yaşındaki gence işkence yapıp, videoyu sosyal medyada paylaştılar
16 yaşındaki gence işkence yapıp, videoyu sosyal medyada paylaştılar
Şebnem Schäfer'ın tam ismi sunucu Gökhan Kalaycıoğlu'na 'yok artık' dedirtti
Şebnem Schäfer'ın tam ismi sunucu Gökhan Kalaycıoğlu'na 'yok artık' dedirtti
Adıyaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki...
Adıyaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki...
Erdoğan müjdeleri verdi Abdurahman Uzun 'kombileri açın' dedi
Erdoğan müjdeleri verdi Abdurahman Uzun 'kombileri açın' dedi
Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı
Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti