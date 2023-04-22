AK Parti ile CHP'lilerin danslı atışması! Selda Bağcan'ın 'yuh yuh' şarkısıyla karşılıklı oynadılar
Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine giderken yaşanan gerginliklerden vatandaş bunalırken, Kayseri'de yerini bir rekabet yaşandı. AK Parti ve CHP'lilerin stantlarındaki dans videosu sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının yarışacağı 14 Mayıs 2023 seçimlerine 22 gün kaldı. Seçim meydanlarında yaşanan gerilimler artarken, Kayseri'den genel havanın tam tersine bir görüntü geldi.
CHP ve AK Parti'nin Kayseri'deki seçim stantlarında müzik eşliğinde dans figürleriyle yaptıkları hareketler izleyenleri güldürdü.
Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısıyle birlikte karşılıklı olarak eğlenen vatandaşların sergilediği figürler sosyal medyada gündem oldu.
Bazı yorumlarda "Muharrem İnce bu görüntüyü kıskandı" yorumları yapılarak, Memleket Partisi'nin danslı mitinglerine gönderme yapıldı.