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Cübbeli Ahmet Hoca makyaj yapıp dışarı çıkan başörtülü ve çarşaflı kadınlara ateş püskürdü

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, başörtülü ve çarşaflı kadınların makyaj yapıp, koku sürüp sokağa çıkmasına tepki gösterdi ve fetvayı verdi: Bu haramdır...

Cübbeli Ahmet Hoca, makyaj yapan başörtülü ve çaşaflı kadınlara tepki gösterdi. "Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, sözü başörtülü ve çarşaflı kadınların makyaj yapıp koku sürünerek dışarıya çıkmasına tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram! Hadi kocasına süslenmiş, o serbest. Geldiğimiz noktada çarşaf giyiyor, başörtüsü örtüyor; yanağında allık, gözünde pulluk… Haram. Bu ziynettir. Sen ne yaptın ziyneti herksin içine çıkardın."

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