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Adıyaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki...

ADIYAMAN'da bir vatandaş, hayatını kaybeden depremzedelerin mezarını ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan bayramı nedeniyle Adıyaman'a gitti. Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu mezarlık ziyaretini gerçekleştirdiği anda beklemediği bir tepki gördü.

"Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki..."
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet depremzede vatandaşlar için Fatiha okurken o anlarda bir kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Mezarlıkta bulunan diğer vatandaşlardan bazıları da şahsa, "Terbiyesizlik yapma" sözleriyle cevap verdi.

Medyascope'un aktardığına göre yaşananların ardından duasını tamamlayan Kılıçdaroğlu mezarlıktan ayrıldı.

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