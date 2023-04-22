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POLİTİKA

Meral Akşener 'kimsenin bilmediği bir şey' deyip açıkladı! Deprem bölgesindeki korkunç olay...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Samandağ'da korkunç bir olayı açıkladı. İYİ Parti Hatay’dan milletvekili adayı Gökhan Zan’ın eşi Müge Zan’ın verdiği bilgiyi açıklayan Meral Akşener, “Müge bugün dedik ki ‘Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti’. Bu, kimsenin bilmediği bir konu. Şimdi Müge’nin ağzından sizler aracılığıyla Türkiye duyurmak istiyorum” de

Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya ve Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, Reyhanlı Ticaret Odası'nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada korkunç bir olayı anlattı. İYİ Parti milletvekili adayı eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın eşi Müge Zan'ın verdiği bilgiyi "Bu kimsenin bilmediği bir konu" diye açıklayan Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

- Müge (Zan) bugün dedik ki ‘Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti'. Bu, kimsenin bilmediği bir konu. Şimdi Müge'nin ağzından sizler aracılığıyla Türkiye duyurmak istiyorum ama çok az kaldı.

- Hep birlikte el ele vererek Türkiye'nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye'nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına önem verelim; insan kayırmaktan, çalmaktan, çırpmaktan vazgeçelim.

- Türkiye'nin çözemeyeceği problemi yoktur. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok kaldı, Türkiye'ye bahar gelecek.

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