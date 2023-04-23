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Korkunç anlar! Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir cip, yola aniden fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Münür A. (40) yönetimindeki cip, koşarak sokağa çıkan 8 yaşındaki Murat K.'ya çarpıp üzerinden geçti. Kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Polis kazayla ilgili soruşturma  başlattı.

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