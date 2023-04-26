İstanbul'a peş peşe flaş uyarı saat verildi dolu riski var mı! Meteoroloji: 10 şehirde kuvvetli sağanak bekleniyor!
26 Nisan günü hava durumunun detayları belli oldu. Meteoroloji verilerine göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da yağmurun kuvvetli olacağı saat belli. İstanbul'da 'dolu riski var mı?' sorusu da yanıt buldu. İşte güncel hava durumunun ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek.
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.
MGM, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı değerlendirmesinde bulundu.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.