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Altın üretiminde rekor artış! Darphane tek tek açıkladı

Altın üretiminde rekor artış! Darphane tek tek açıkladı

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

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 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

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