Akdeniz Üniversitesi personel alımı yapacak! Kadro dağılımı ve aranan şartlar belli oldu! İşte başvuru tarihi...

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki personel açığını kapatmak için 70 kişilik personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Yayınlanan personel alımı ilanına göre adaylarda aranan şartlar, kadro dağılımı ve başvuru tarihi de belli oldu. Peki Akdeniz Üniversitesi personel alımı ne zaman? Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve adaylarda aranan şartlar neler? İşte Akdeniz Üniversitesi personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Abone ol

2023 yılının gelmesiyle birlikte birçok üniversite bünyesindeki personel açığını kapatmak için belirlediği kadrolara personel alımı ilanlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak 70 kişilik personel alımı yapacağını duyuran Akdeniz Üniversitesi Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında en az Lise mezunu adaylar arasından çeşitli kadrolar için personel alımı yapılacağı duyurdu. İşte Akdeniz Üniversitesi personel alımına ilişkin bilgiler haberimizde...

Akdeniz Üniversitesi personel alımı kontenjan dağılımı

Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına göre;

*Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görevlendirilmek üzere (hastane) 20 Hemşire ve 24 Temizlik Personeli alımı yapılacak.

*Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 2 Teknisyen ve 6 Destek Personeli alımı gerçekleştirilecek.

*Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevlendirilmek üzere 1 Röntgen Teknisyeni ve 1 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak.

*İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 2 Temizlik Personeli alımı yapılacak.

Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Akdeniz Üniversitesi personel alımında adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlar aranıyor. Adayların;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

*Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

*Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,

*Yapılacak olan güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları,

*Herhangi bir suç hükümlülüğünün olmaması,

*Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları ya da askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekir.

*Adaylarda ayrıca KPSS, eğitim şartları da aranmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak?

Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına göre adayların başvurularını 25 Nisan- 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlamaları gerekir.