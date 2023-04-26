Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan AB'ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) "rekor bir oranda askeri örgüt haline geldiğini” iddia etti.

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New York’ta Birleşmiş Milletler merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, AB’nin Rusya'yı kuşatma hedefinin giderek daha saldırgan hale geldiğini ve artık AB ile NATO arasında "çok az fark" kaldığı görüşünü dile getirdi.

Lavrov’un üstü kapalı eleştirdiği NATO ile AB arasında Brüksel’de ocak ayında imzalanan "stratejik ortaklık" bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, "Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik çok büyük bir tehdit" olarak eleştirilirken, AB-NATO arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulunuluyor.

Bununla birlikte bu bildiriyle NATO’nun AB'nin güvenliğini garanti altına alacağı görüşüne yer verilmiyor.

NATO'nun genişlemesine ilişkin ise Lavrov, ittifakın Rusya'yı parçalamaya çalıştığını ancak bu çabanın ülkesini daha da güçlendirdiğini savundu.

Lavrov, NATO'nun genişlemesinin Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

"Rusya'ya NATO’nun yeni üye kabul etmeyeceği sözü verildi"

Rusya’ya çeşitli ortamlarda ve zamanlarda NATO’ya yeni üye kabul edilmeyeceği sözü verildiğini kaydeden Lavrov, “Bunların hepsinin bir yalan olduğu ortaya çıktı.” dedi.