Beşiktaş ve Galatasaray yönetiminden derbi için dev prim müjdesi

Yeni bir puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray, Beşiktaş derbisine özel 10 milyon TL prim belirledi. Beşiktaş yönetimi de "Kazanın para işi halledilir" mesajı yollayarak futbolcuları derbiye motive ediyor.

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Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş'ın stadında oynanacak olan mücadele şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Lider Galatasaray maçı kazanması halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak, Beşiktaş kazanırsa kaybedilen umutlar yeniden yeşerecek.

Bu maçın değerini bilen yönetimler ise prim hamlesiyle oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı futbolcuların derbiyi kazanması halinde 10 milyon lira dağıtılacağını müjdeledi.

Bu rakamı bu sezon sadece Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için veren yönetim, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.

Beşiktaş da prim verecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Dursun Özbek gibi düşünenler arasında. "Yarışta ben de varım." demek isteyen siyah-beyazlılar da takıma prim vermeyi düşünüyor.

Henüz rakamı netleştirmeyen Çebi'nin futbolculara "Siz kazanın, para kolay." dediği öğrenildi.