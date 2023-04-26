AK Parti sandık görevlisi olma başvurusu nereye yapılır? 2023 seçim görevlisi olma

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Seçimlere 18 gün kala sandık görevlisi başvuruları da gündeme geldi. Peki Ak Parti sandık görevlisi nasıl olunur, sandık görevlisi olmak için nasıl başvuru yapılır? Sandık görevlisi 2023 kaç para alır?

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık az bir zaman kaldı, heyecanlı geri sayım başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 18 gün kala sandık görevlileri seçimlerde aktif görev alıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti seçimlerde görev alanlara ödenecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'nde görevli olmak isteyenlerin sandık görevlisi başvuru şartlarını taşımaları da önem arz edecek.

YSK seçim görevlisi şartlarını belirledi. Peki, sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nasıl yapılacak?

Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Sandık görevlisi başvurusu

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.