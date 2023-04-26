"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını bildirdi. İşte kampanyanın detayları...Abone ol
Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İstanbul'da yüzyılın dönüşümünün başladığını vurgulayan Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.
100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek.
120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.