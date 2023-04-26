"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını bildirdi. İşte kampanyanın detayları...

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Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İstanbul'da yüzyılın dönüşümünün başladığını vurgulayan Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.