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Aydın'da 6 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Aydın'da 6 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

AYDIN'ın SULTANHİSAR ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 6 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Sultanhisar ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 1 şüpheli şahsın (torbacı) içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 6 bin adet sentetik hap (uyuşturucu), 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

B.K isimli şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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