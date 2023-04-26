Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı

Dün katıldığı programında rahatsızlanan ve midesini üşüttüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu uluslararası medya kuruluşları da detaylı haberlerle duyurdu. Erdoğan bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Bugün tüm programlarını iptal ettiğini duyuran Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili yabancı medya kuruluşları da haberler yayınladı.

Fransa’nın resmi haber ajansı AFP, “Erdoğan midesini üşüttüğünü söyleyerek TV röportajını yarıda kesti” başlığını kullandı. Ajans, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü katıldığı canlı yayın röportajını yarıda kesti. Geri döndüğünde özür dileyerek midesini üşüttüğünü söyledi” ifadesiyle yaşananları okurlarına aktardı.

AFP’deki haberde, “Türkiye’nin 69 yaşındaki lideri bıçak sırtında giden genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken üç mitinge katılmıştı. Erdoğan, Ülke TV ve Kanal 7’nin ortak yayınına katılarak günü bitirecekti. Fakat televizyona çıkması 90 dakika geç oldu” denildi. Haberde, Erdoğan’ın bir süre sonra kamera karşısına çıktığı ve özür dilediği belirtildi.

AFP, “Yüzü yorgun gözüküyordu” ifadesine yer verdi. Fransız haber ajansı Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün geceki programdan sonra Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı ilettiğini de hatırlattı.

Bloomberg: Beklenmedik sağlık sorunu

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de, “Erdoğan’ın canlı röportajı kamera arkasında yaşanan rahatsızlık sebebiyle kesildi” başlığıyla yaşananları aktardı.

Bloomberg’deki haberde, “Türkiye’nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı canlı yayındayken beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı” denildi.

Bloomberg, “Erdoğan, 2003’te iktidara geldiğinden beri geniş bir muhalefet bloğuyla karşı karşıya gelerek en zorlu seçim yarışıyla karşı karşıya” yorumunu yaparken, “Kameralar Erdoğan’ı göstermedi fakat soruyu soran kişiye odaklandı. Fakat mikrofonlar odada endişeli “eyvah eyvah” seslerini yakaladı” ifadesine yer verdi.