Banka kredi kartı ödemelerini iade ediyor! Kimse bunu bilmiyordu: Mahkemeden emsal karar!

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Mahkeme, bir kredi kartı kullanıcısının ödediği yıllık aidatın iadesi için açtığı davada emsal karara imza attı. Kullanıcı, sözleşmenin tek taraflı olması gerekçesiyle yıllık aidat ücretini geri aldı. Peki geçmiş döneme ait ödenen aidatlar geri alınabilir mi? Kredi kartı aidatını geri almak için ne yapmalı? İşte herkesi yakından ilgilendiren kredi kartı aidatı ödemesinde detaylar...

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Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme kredi kartı kart aidatı ödemesi ile ilgili emsal bir karara imza atarken kart kullanıcısından haksız olarak alınan 189 TL'nin vatandaşa iade edilmesi sağladı. İşte kredi kartı kart aidatı ödemeleri ile ilgili emsal niteliğindeki kararın detayları haberimizde...

Banka davayı kaybetti

Tüketici kredi kartından alınan aidat için mahkemelik olduğu belirtilerek bu sefer davacı banka olduğu ifade edildi. Banka kredi kartı aidatı kesince müşteri itiraz ettiği aktarılarak müşteriyi dava eden banka davayı kaybettiği ifade edildi.

Mahkeme yolu açıldı

Banka müşteriye aidatsız kart sunulduğunu ancak bunu kabul etmediğini belirtse de mahkeme kanıt olmadığı gerekçesi ile bankanın talebini reddettiği aktarılarak aylık aidatın haksız olduğunu düşünenler için bu sayede mahkeme yolu açılmış olduğu vurgulandı.

"Ne olursa olsun hakkını arasınlar"

Show Haber’e konuşan Feyyaz Bulut Gürbüzer ise bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamarda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı ekstremi kontrol ettiğimde yıllık kullanım aidatı alınmış. Duruşmada da halim lehimize karar verdi. Daha önceki yıllarda kesmiyorlardı bu yıl para kesiminde bulundular ben de haksız olduğunu düşündüğüm için e-devlet üzerinden başvuruda bulundum. Bırakmasınlar ne kadar olursa olsun hakkını arasınlar banka sizden hiçbir şekilde haksız yere para alamaz"