Erdoğan'ın rahatsızlanma anı! Hastalığı ne Erdoğan bizzat açıklayıp helallik istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayını sürerken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" demesi ve panik hali ile ekrana yansıyan "Eyvah eyvah" sesi dikkat çekti. Yayına tekrar dönen Erdoğan, midesini üşüttüğünü belirtip vatandaşlardan helallik istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum."