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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayseri İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayseri İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası

Kayseri itfaiyesi, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ile ödüllendirildi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ile ödüllendirildi.

6 Şubat’ta yaşanan ilk depremin hemen ardından anında harekete geçen ve kısa sürede bölgeye ulaşarak insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla arama kurtarma çalışmalarına katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası’na layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen madalyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Muhammet Zeynuddin Bağdat’a takdim etti.

Başkan Büyükkılıç’tan kahraman itfaiyeye tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ile ödüllendirilen Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin bir kez daha kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Her zaman yüz akımız olan İtfaiye Daire Başkanlığımızın fedakâr personeli bir kez daha göğsümüzü kabartmıştır. Kendilerini tebrik ediyor, cansiperane gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da belediyemiz personelinin çalışmalarını takdir etmesi nezdinde ülkemiz için gösterdiği üstün gayretlerden dolayı şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası beraatında şu ifadeler yer aldı:
“Bu madalya, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere Türkiye’nin on bir ilini doğrudan etkileyen, on binlerce can kaybına ve büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri sırasında sağladığınız katkı ve gösterdiğiniz fedakârlık münasebetiyle Türk Milleti’nin şükran duygularının nişanesi olaraktan tarafınıza tevcih edilmiştir.”

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