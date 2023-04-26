E-mobilite ve güneş enerjisi sektörü temsilcileri İstanbul’da buluşuyor

Güneş enerjisi ve enerji depolama fuarı Solar Storage NX ve elektrikli araç şarj altyapısı ile E-Mobilite endüstrisini odağına alan 'NextGen E-Mobility Charge Expo Summit Fuarı ve Zirvesi’, 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

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Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD)’ın destekleri ile Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından ilk kez düzenlenecek ‘Solar Storage NX Fuarı ve NextGen E-Mobility, Charge Expo Summit Fuarı ve Zirvesi’, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya GENSED Başkanı Halil Demirdağ, GENSED Asbaşkanı Tolga Murat Özdemir, TEHAD Başkanı Berkan Bayram, Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Feraye Gürel ile sektör temsilcileri katıldı.

''Sektörün tek güneş enerjisi ve enerji depolama fuarı''

Fuarlar ve zirve hakkında bilgi veren Solis Fuarcılık ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Feraye Gürel, “Solis Fuarcılık olarak GENSED ve TEHAD ile güçlerimizi birleştirip iki önemli sektörü aynı çatı altında buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörün Tek Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Fuarı Solar Storage NX’de 12 ülkeden 100’ün üzerinde katılımcı firmamız yer alacak. Panel üreticileri, depolama teknolojileri üreticileri ve uygulayıcı firmalar fuarda ağırlıklı olacak. 51’i aşkın ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Alım Heyeti Programımız kapsamında CIS Ülkeleri: Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya (Belirli Bölgeleri), Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Afrika: Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, Sudan, Sahra Altı Afrika: Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zimbabve, Zambiya ve Doğu Akdeniz: Ürdün ve Lübnan’dan profesyonel satın almacılar Solar Storage NX’de olacaklar. Ayrıca; başta Çin, Japonya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Ürdün, Yunanistan, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerin ticari ataşelikleri ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bu görüşmeler sonucunda dünyanın dört bir yanındaki kanaat önderlerini fuarda bir araya getiriyoruz” dedi.

''Elektrikli otomobil alanında dünyaca ünlü firmalar yer alacak''

Eş zamanlı gerçekleştirilen ve sürdürülebilir mobiliteyi destekleyen NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuarı ve Zirvesi hakkında da bilgi veren Gürel, “Elektrikli otomobil alanında dünyaca ünlü firmalar yer alacak. 70’in üzerinde katılımcı firma yer alırken, zirve kapsamında gerçekleşecek 20’den fazla oturumda, 50’yi aşkın elektrikli araç sektörünün lider ve uzman isimleri konuşmacı olarak yer alacak ve deneyimlerini katılımcı ve ziyaretçiler ile paylaşacak. E-mobilite’nin yanı sıra şarj istasyon teknolojileri konusunda da lider firmaları ve yetkililerini ağırlayacağız. Ayrıca dünyanın önde gelen elektrikli araç üretim firmalarını ilk kez Türkiye’de bu fuarda görme imkanımız olacak. Otomobil sektörünün başarılı kadın temsilcileri de konferansımızda yer alarak yeni nesillere esin kaynağı olacak’’ diye konuştu.

"Güneş enerjisi artık alternatif bir enerji değil, ana enerji kaynağıdır"

Yenilenebilir enerjinin GENSED Başkanı Halil Demirdağ, “Güneş enerjisi artık alternatif bir enerji değil, ana enerji kaynağıdır. Depolama ile bunun altı bir daha çizilmiştir ve tartışmalar noktalanmıştır. Biz artık ana enerji elektrik üreticisiyiz. Enerji artık tek başına bir maliyet değil. Enerjinin kendi maliyeti ve karbon ayak izi söz konusu. Rüzgar enerjisi santralleri ve güneş enerjisi santrallerinde depolamalar başladı. 27 bin 500 MW civarında bir kapasite tahsis edilecek. Yatırım olarak 30 milyar doların üzerinde yatırım yapılması bekleniyor" dedi.

Elektrikli araçlara dönüşümün birçok yenilik getireceğini ifade eden Demirdağ, "Elektrikli araçlara dönüşüm bize çok farklı şeyler getirecek. Bir otomobil bir binadan daha güçlü elektrik tüketicisi olacak. Arabalarımızın bataryasını evlerimize destek için de kullanabileceğiz. Her elektrikli araç bir mikro jeneratör görevi de görecek’’ diye konuştu.

Demirdağ, ''Yeşil ve dijital dönüşümü hem ülkemiz hem de sektörümüz için fırsat olarak görüyoruz. Üyelerimiz geniş katılımla eş zamanlı düzenlenen Solar+Storage NX Fuarı ile NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuarı ve Zirvesi’ne katılacaklar. Hem iç piyasa hem de uluslararası pazarlar için firmalarımıza önemli işbirlikleri ve fırsatlar sunulacak. Zirve ve konferansları da sektörün geleceğine dair gelişmeleri gündeme taşıması açısından çok önemli buluyoruz” dedi.

''Yenilebilir enerji her bireyi etkileyecek konu haline gelecek’’

GENSED Asbaşkanı Tolga Murat Özdemir ise enerji depolama anlamında sektörde önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Elektrik depolamanın geleceğini anlatmak istedik. Elektrikli araçlar hayatımıza hızla giriyor. Artık depolamaya önem vermemiz gerekiyor. Sürdürülebilirliği yenilenebilir enerji ile garanti almamız gerekiyor. Türkiye’de GES 10 bin MW gücünde. Enerji depolamada güneşten 6 kat rüzgardan da 3 kat büyüme bekleniyor. Elektrikli araçların hayatımıza girmesini yeşil enerji ile karşıladığımızda karbon ayak izimizi azaltmış oluyoruz. Önümüzdeki 10 yıl bu konuları konuşacağız, yenilenebilir enerji kaynakları her bireyi etkileyecek bir konu haline gelecek. Depolamayla birlikte sürdürülebilir bir gelecek olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

''2030’da Türkiye yollarında yaklaşık 1 Milyon elektrikli otomobil seyredecek''

Türkiye’de 2023’ün ilk 3 ayında 4 bin 200 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobil pazarında büyüme görüyoruz. Şu anda Türkiye’de 21 bin elektrikli otomobil var. Yaygınlık arttıkça şarj ağı ihtiyacı da artıyor. 81 ilimizde şuan 6 bin 500 şarj istasyonu mevcut şuanda yeterli durumda. 2030’a kadar 1 milyon elektrikli otomobil pazarının oluşacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlara geldiğimizde 250-300 bin adet şarj ağına ihtiyaç duyulacak. Yatırımlar hızlı ilerliyor. Şarj ağı kendi ekosistemini oluşturmaya başladı’’ dedi.

Fuarın; yerli ve yabancı elektrikli araç üreticileri, tedarikçileri ve şarj markalarının buluşma adresi olacağını ifade eden TEHAD Başkanı Berkan Bayram, “Türkiye; elektrikli ulaşım, şarj ağı, batarya ve bağlı teknolojiler bakımından 5 Milyar dolarlık iş hacmi üretebilecek potansiyele sahip. 2030 yılına geldiğimizde Türkiye yollarında yaklaşık 1 Milyon elektrikli otomobil ve 250 bin adetlik şarj ağı oluşacaktır. Bu gelişimin ülkemiz istihdam sürecine katkısının ise, yeni iş sahibi 1,5 Milyon kişi olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

İklim krizine yönelik çözüm önerileri Solar Storage NX konferanslarında konuşulacak

Fuara paralel olarak organize edilecek uluslararası teknik ve stratejik konferanslarda, 30’u aşkın konuda Türkiye ve dünyadan uzman isimler güncel konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi birikimlerini dinleyicilerle paylaşacak. C-seviye bilgilendirme ve network platformuna dönüşecek Solar+Storage NX Konferanslarında, iklim değişikliğiyle küresel mücadelede güneş enerjisi ve depolama teknolojilerinin önemi tüm detaylarıyla ele alınırken, enerji talebindeki hızlı artışa çözüm olacak temiz ve yenilenebilir diğer enerji kaynaklarındaki gelişmeler ve fırsatlar masaya yatırılacak. Ayrıca, emisyon envanterinin daha sağlıklı olarak hazırlanması ve iklim değişikliği politikalarını tüm paydaşların işbirliği ile geliştirilmesi noktasında gerekli altyapının oluşturulmasına ortam sağlayacak.

E Mobilite çözümleri Nextgen E-Mobility + Charge Zirvesi’yle gündeme taşınacak

NextGen E-Mobility Charge Zirvesi’nde ise, elektrikli araç şarj teknojileri için finans, altyapı, işlerlik ve yatırım getirisi konularına odaklanırken, bütün ticari ve devlet kuruluşları için gerçek çözümler, tasarruf yöntemleri ve altyapı teknolojisindeki tüm yenilikler gündeme getirilecek. Ele alınacak bazı başlıklar ise şöyle: Mobilitenin Dinamikleri, Yeni Teknolojiler: Endüstri 4.0 / Nesnelerin İnterneti, Akıllı Şehirler ve Akıllı Mobilite, Toplu Taşımada Akıllı Araç Çözümleri, Elektrikli Araç Teknolojileri, Yıkıcı Yenilikler, Ulaşımda Etkinlik ve Paylaşım Ekonomisi, Karbon Yakalama, Yaratıcı Kentsel Mobilite Çözümleri, Sürdürülebilir Şehirlerin Finanse Edilmesi, Elektrikli Taşımacılık, Endüstriyel Çözümler: Yeni Nesil e-Pil / e-Motor, Otonom ve Birleşik Araç Teknolojileri , Kentsel Toplu Taşımada Gelecek Vizyonu, Otomotiv Teknolojilerinin Şekillendirdiği Mobilite ve Sürdürülebilir İş Modelleri için Yaratıcılık / Dijital Dönüşüm.