Otomobil 5 metre yüksekten alt yola devrildi! Çankırı'daki feci kazada ölenler var

ÇANKIRI’nın Ilgaz ilçesinde D100 karayolundan alt yola devrilen otomobildeki 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan İstanbul’a gittiği öğrenilen F.Ö. (48) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düştü.

Kazada araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P. (11) hayatını kaybetti, sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41) ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.