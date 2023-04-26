BIST 4.846
DOLAR 19,42
EURO 21,43
ALTIN 1.249,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı

İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye ayrıldı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kemalpaşa-İzmir karayolunda Ahmet S. (26) idaresinde Kemalpaşa istikametine seyreden 16 EL 123 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Karşı istikametten gelen Mustafa D. (56) yönetimindeki 10 LD 876 plakalı hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

Otomobil sürücüsü Ahmet S. ile hafif ticari araç sürücüsü Mustafa D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet S. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa D. ise kontrol için Kemalpaşa Devlet Hastanesine gönderildi. Yaralıların şuurlarının açık ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil 5 metre yüksekten alt yola devrildi! Çankırı'daki feci kazada ölenler var
Otomobil 5 metre yüksekten alt yola devrildi! Çankırı'daki feci kazada ölenler var
E-mobilite ve güneş enerjisi sektörü temsilcileri İstanbul’da buluşuyor
E-mobilite ve güneş enerjisi sektörü temsilcileri İstanbul’da buluşuyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Kimseden korkmuyoruz
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Kimseden korkmuyoruz
Ağrı'da Nuh’un Gemisi Müzesi kurulacak
Ağrı'da Nuh’un Gemisi Müzesi kurulacak
Askıda bilet kampanyası başvuru nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir?
Askıda bilet kampanyası başvuru nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir?
İstanbul Havalimanı’na “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülü verildi
İstanbul Havalimanı’na “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülü verildi
Milletvekili adayının seçim lokaline ses bombası atıldı!
Milletvekili adayının seçim lokaline ses bombası atıldı!
Adıyaman'da bina yıkıldı ama klozet duvarda kaldı
Adıyaman'da bina yıkıldı ama klozet duvarda kaldı
Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı
Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı
Tekirdağ'da Suriye uyruklu DEAŞ militanı gözaltına alındı
Tekirdağ'da Suriye uyruklu DEAŞ militanı gözaltına alındı
Laçın Koridoru'nun başlangıcındaki sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı dikildi
Laçın Koridoru'nun başlangıcındaki sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı dikildi