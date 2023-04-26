'300 milyar dolar getirdim' diyen Kılıçdaroğlu Eskişehir'de farklı konuştu: 5 yıl içinde Türkiye’ye getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamlarında “300 milyar dolar temiz yatırım getirdim” denildi. Tartışmalar sürerken dün Eskişehir mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolarlık bir parayı 5 yıl içinde Türkiye’ye getireceğiz. Bunun sözünü aldık." açıklaması kafaları karıştırdı.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerinde tarafların vaatleri havada uçuşuyor. Seçmenin gönlünü kazanmanın yolunun vaatlerden geçtiğini düşünen muhalefet ve iktidar kesenin ağzını açtı.

Vaatler arasında kuşkusuz en çok konuşulanlardan birisi 300 milyar dolar oldu. İktidar partisi kurmayları Kılıçdaroğlu'nu kuru sıkı atmakla suçluyor.

"Getireceğim" denilen vaadi için "getirdim" dedi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “300 milyar dolar getireceğim” vaadinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"Getireceğim" dediği kaynak için Kılıçdaroğlu, reklam filimlerinde "bu kez getirdim" dedi.

Televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Kılıçdaroğlu reklamlarında “300 milyar dolar temiz yatırım getirdim” ifadesi hem sözlü olarak seslendirildi hem de yazılı olarak ekrana getirildi.

Seçim öncesi tartışılan başlıkların başında gelen 300 milyar dolar vaadi tartışmalarını alevlendirecek son açıklama ise dün bizzat Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"5 yıl içinde Türkiye'ye getireceğiz bunun sözünü aldık"

Partisinin Eskişehir mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, 300 milyar dolar kaynakla ilgili planını anlattı. Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde neler yapacaklarını anlattığı konuşmasında "300 milyar dolarlık bir parayı 5 yıl içinde Türkiye’ye getireceğiz. Bunun sözünü aldık." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar doları getirip getirmediği netlik kazanmadı. Getirdi ise nerede olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.