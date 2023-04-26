Kastamonu'da söylentiler üzerine harekete geçti 45 yıl sonra gerçekleri öğrenince yıkıldı

Kazanın ardından o günün şartlarında iki tane sıfır kilometre traktörün alınacağı kadar tazminat ödendiğini ve kaza sebebiyle de 10 ay boyunca Aziz Büyüksarı'nın cezaevinde yattığını ayrıca eşinin de kansere yakalanarak öldüğünü öğrendi. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Metin Şeşen, yakınları tarafından kandırıldığını ve ödenen tazminatın kendilerine hiç verilmediğini söyledi.