Kastamonu'da söylentiler üzerine harekete geçti 45 yıl sonra gerçekleri öğrenince yıkıldı
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ikamet eden Metin Satılmış Şeşen, 45 yıl sonra babasının kaza yaparak öldüğü yere gitti, Şeşen, babasının kullandığı traktör ile çarpışan karşı tarafın traktör sürücüsüyle kaza yerinde görüştü. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Şeşen, yakınları tarafından kandırıldığını ve ödenen yüklü tazminatın kendilerine hiç verilmediğini söyledi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Kapaklı köyünde ikamet eden Metin Satılmış Şeşen, son aylarda çevresinden 45 yıl önce babasının kaza yaptığı yer ve ödenen tazminatlarla ilgili duyumlar almaya başladı. Kazada karşı tarafa haksızlıklar yapıldığının söylenmesi üzerine Metin Satılmış Şeşen, 45 yıl sonra babasının kazasını araştırmaya başladı.
O günün tanıklarıyla görüşen Şeşen, ardından babasının kullandığı traktörün çarpıştığı karşı tarafın sürücüsü Aziz Büyüksarı'yı buldu. Araç'ın Başköyünde ikamet eden Aziz Büyüksarı ile babasının kaza yaptığı yerde buluşan Şeşen, 45 yıl önce yaşanan acıları bir kez daha yaşadı.
Kazanın ardından o günün şartlarında iki tane sıfır kilometre traktörün alınacağı kadar tazminat ödendiğini ve kaza sebebiyle de 10 ay boyunca Aziz Büyüksarı'nın cezaevinde yattığını ayrıca eşinin de kansere yakalanarak öldüğünü öğrendi. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Metin Şeşen, yakınları tarafından kandırıldığını ve ödenen tazminatın kendilerine hiç verilmediğini söyledi.
Aziz Büyüksarı'dan yapılan haksızlıklar sebebiyle 45 yıl sonra helallik isteyen Şeşen, şimdi de ödenen tazminatların kim tarafından alındığının ortaya çıkartılmasını ve geri iade edilmesini talep etti.