BIST 4.846
DOLAR 19,42
EURO 21,43
ALTIN 1.249,04
HABER /  GÜNCEL

2023 seçimlerde müşahit nasıl olunur, seçimlerde müşahitler kaç para alır?

2023 seçimlerde müşahit nasıl olunur, seçimlerde müşahitler kaç para alır?

14 Mayıs seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak kişilere müşahit deniyor. Gözlemci yani müşahitlik için başvurular başladı. Peki, müşahit nedir? Müşahitlerin görevleri neler? 2023 yılında müşahitler en düşük kaç para alacaklar?

Abone ol

Seçime artık sadece 18 gün kala birçok vatandaş da sandık görevlisi ve seçim görevlisi nasıl olunur, seçim görevlisi, sandık görevlisi kaç para alacak sorusuna yanıt arıyor. Seçim günü büyük bir sorumluluk alacak olan müşahit yani gözlemci 2023 yılında ne kadar ücret alacak sorusu merak edildi. YSK tarafından müşahit görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı fakat artan enflasyon rakamlarına bakılırsa yüksek bir ödeme olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. 

Sandık görevlisi yetkileri YSK duyurdu

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla serbestçe ve gizli bir şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayseri İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayseri İtfaiyesi’ne Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası
İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı
İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil 5 metre yüksekten alt yola devrildi! Çankırı'daki feci kazada ölenler var
Otomobil 5 metre yüksekten alt yola devrildi! Çankırı'daki feci kazada ölenler var
E-mobilite ve güneş enerjisi sektörü temsilcileri İstanbul’da buluşuyor
E-mobilite ve güneş enerjisi sektörü temsilcileri İstanbul’da buluşuyor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Kimseden korkmuyoruz
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: Kimseden korkmuyoruz
Ağrı'da Nuh’un Gemisi Müzesi kurulacak
Ağrı'da Nuh’un Gemisi Müzesi kurulacak
Askıda bilet kampanyası başvuru nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir?
Askıda bilet kampanyası başvuru nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir?
İstanbul Havalimanı’na “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülü verildi
İstanbul Havalimanı’na “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödülü verildi
Milletvekili adayının seçim lokaline ses bombası atıldı!
Milletvekili adayının seçim lokaline ses bombası atıldı!
Adıyaman'da bina yıkıldı ama klozet duvarda kaldı
Adıyaman'da bina yıkıldı ama klozet duvarda kaldı
Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı
Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı