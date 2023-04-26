Askıda bilet uygulaması kimler ücretsiz bilet alabiliyor? Depremzede olma şartı var

Seçime artık 18 gün kaldı, Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidip cumhurbaşkanını seçecek. Peki deprem nedeniyle yerinden göçen seçmenler ne yapacak? Artan otobüs biletleri nedeniyle memleketine gidemeyen depremzede vatandaş için yeni bir kampanya başlatıldı; askıda bilet. Gidiş-dönüş bedava otobüs bileti başvurusu ne yapmak gerekir?

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14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor, tüm Türkiye sandık başına gidecek ve hür iradesiyle cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanacak. Peki 11 ili vuran deprem bölgesinden taşınan seçmenler nasıl oy kullanacak? Artan otobüs bileti fiyatları caydırıcı olmasın diye bir kampanya başlatıldı. Askıda bilet kampanyası ile ikametgahı 11 ilden birinde olan vatandaşlar ücretsiz otobüs bileti ile oy kullanıp, yaşadığı yere tekrar dönebilecek. Peki askıda bilet için nasıl başvuru yapılır?

Kampanyanın destekçileri arasında Türkiye Tanıtım Vakfı, Oy ve Ötesi, Türkiye Gönülleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği gibi pek çok vakıf bulunuyor.

Askıda bilet başvurusu nasıl yapılır?

Depremzedelere oy kullanmaları için bilet almaları sağlayan "Askıda Bilet Platformu" kurucularından Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun’un aktardıklarına göre askıdabilet.com sitesine girerek depremzedeyim diye beyanda bulunan kişiler başvuru formunu doldurabiliyor. Sitedeki formu dolduran depremzedeler seçmen belgesinin resmini çekerek siteye yüklüyor ve bu belge de siteye eklenmiş oluyor.

Belgeyle birlikte kişinin gerçekten orada oy kullanması gerektiğinin kontrolü sağlanıyor. Depremzedelerin bilet almasına katkıda bulunmak isteyen bağışçılar ise aynı siteye girerek depremzedelerin seyahat edebilmeleri için fona para gönderebiliyorlar.

Depremzedelerin, askıda bilet uygulamasının web sitesi üzerinden ''bilet iste'' butonuna tıkladıklarında çıkan formu doldurmaları gerekiyor. Formu dolduran depremzedeler, seçmen belgelerinin fotoğraflarını yüklemek zorunda. Yapılan kontroller sonrasında ise bilet talep ediliyor.

Aynı şekilde askıda bilet kampanyasına bağış yapmak isteyenler de siteden en düşük 250 TL olacak şekilde bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

Oy kullanmak isteyenler için askıda bilet

3 bin 500 üzerinde bilet talebi olduğu belirtilirken şu ana kadar da 510 bin TL bağış toplanmış durumda. 3500'ün üzerinde de bilet talebi var. Bu üç bin beş yüz bilet talebinin hepsi gidiş-dönüş olarak değil bazıları tek yönlü. O yüzden bilet talep sayıları farklılık gösterebiliyor. Depremzedelerin talepleri ve onlara sağlanacak bağışlar, seyahatin mümkün olduğu son zamana dek alınmaya devam edecek.