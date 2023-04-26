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AFAD kolileri sosyal medyada tartışma yarattı, Bakan Derya Yanık: Bilgim dışında gerçekleşmiştir

AFAD kolileri sosyal medyada tartışma yarattı, Bakan Derya Yanık: Bilgim dışında gerçekleşmiştir

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın seçim çalışmaları için kullandığı araçta AFAD logolu koliler görüntülendi. Söz konusu durum, kısa sürede sosyal medyada gündem olunca açıklama yapan Bakan Yanık, "Görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir." dedi.

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AK Parti'nin Osmaniye'den milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın seçim otobüsünde, depremzedelere gönderilmek üzere hazırlanan AFAD yardım kolileri görüntülendi. Söz konusu durum, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

"İddialar haksız ve mesnedsiz"

Bu gelişmelerin ardından Bakan Yanık, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yanık, "Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir." ifadelerini kullandı.

"Konu tüm detayları ile araştırılacak"

Şeffaf bir seçim süreci yürüttüklerini ifade eden Yanık, şöyle devam etti: "Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD'dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD'dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır. Seçim sürecinin ilk dakikasından itibaren son derece açık ve şeffaf bir seçim yürütüyoruz.

"Bu milletin tek bir kuruşuna halel getirmedim"

Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür."

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