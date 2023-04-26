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Bursa'ya Türkiye'nin ilk arı pazarı kuruluyor

Bursa'ya Türkiye'nin ilk arı pazarı kuruluyor

Arı sektörünün önde gelen merkezi olan Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine sektöre canlılık getirecek Türkiye’de bir ilk olan ‘’ Arı Pazarı’’ açılıyor.

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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Türkiye’de bir ilk olan Arı Pazarı’nı Mustafakemalpaşa’mıza kurarak sektöre yeni bir soluk getireceğiz" dedi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile hayata geçirdiği ilçeyi ihya eden projeler hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, 250 hektardan oluşan içinde lavanta, biberiye ve badem ağaçları gibi pek çok farklı aromatik bitkinin yer aldığı Lütfiye Bal Ormanını arıcıların hizmetine sunmuştu.

İlçe ve çevre ilçelerde arıcılık faaliyetlerini yürüten üreticiler ana arı ve kovanlarını satabilmek amacıyla Mustafakemalpaşa’da bulunan Arı Pazar’ında güvenli bir şekilde satışlarını yapabilecekler. Arı üreticilerine yeni faaliyet olanağı sağlayan Pazar 28 - 29- 30 Nisan 2023 tarihinde Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesinde bulunan Mustafakemalpaşa Canlı Hayvan Pazarı içerisinde kurulacak.

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