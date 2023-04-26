AK Parti'den HÜDA PAR açıklaması: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı canlı yayında Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Turan, "HÜDA-PAR ayrı bir parti. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti.

"HÜDA-PAR konusu çok konuşuluyor. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Türk bayrağı değil Türkiye bayrağı" ifadeleri var. Sizin listelerinizden giriyor. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Turan şu yanıtı verdi:

HÜDA-PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok. HÜDA-PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. HÜDA-PAR'ın mitinglerinde Türk Bayrağı görüyorum. HDP'nin mitinglerinde Türk bayrağı gördünüz mü? HÜDA-PAR, teröre karşıyım, Hizbulah ile hiçbir alakamız yok dedi.