Seçimden 5 gün önce biri ölecek diyen Astrolog Meral Güven kimdir, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece 18 gün kaldı. Seçim günü yaklaştıkça akıllara Astrolog Meral Güven'in 'seçime 5 gün kala cumhurbaşkanı adaylarınan biri ölecek' kehaneti geldi. Dün akşam Erdoğan'ın rahatsızlanmasının ardından Meral Güven yeniden gündem oldu. Peki kimdir Meral Güven, aslen nereli?

Abone ol

Seçime sadece 18 gün kala Astrolog Meral Güven'in ortaya attığı iddia yeniden gündem oldu. Seçimlere 5 gün kala cumhurbaşkanı adaylarından biri ölecek diyen Meral Güven yeniden gündem oldu. Dün akşam katıldığı bir televizyon programında Erdoğan rahatsızlanınca Meral Güven bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Seçime 5 gün kala bir cumhurbaşkanı adayı ölecek diyen Meral Güven gündemin ortasına bomba gibi düşmüştü. Bazıları bu açıklamaları ciddiye bile almazken bazıları ise meral Güven'in kim olduğunu araştırmaya başladı. 7 yaşından sonra farklı varlıkları gördüm, onlarla konuşmaya başladım diyen Meral Güven 39 yaşında, aslen Kayserili. Astrolog olan Merak Güven, profesyonel olarak inisiyatörlük yani "öğretme, doğru yolu gösterme ya da erginleştirme" yapıyor.

Meral Güven Astrolog Meral Güven, "Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek' dedi. 2023 Cumhurbaşkanı adayları ise Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan.

Meral Güven kimdir?

Astrolog Meral Güven 5 Nisan 1984 yılında Kayseri'de doğmuştur. 12 yaşından beri bakı yapabilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan Meral Güven, yedi yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini iddia ediyor. 18 yıldır profesyonel olarak inisiyatörlük yaptığını açıklayan Meral Güven; insanlara yol göstermeye, bilinç altındaki özbenliklerinin dışarı çıkması için mücadele ettiğini ifade etti.

Meral Güven tarafından yapılan açıklamalarda; 'Gelecek ve gaiple ilgili bir şeyler bildiğimi iddia etmiyorum; mutlak kaybı Allah’tan başka hiç kimsenin bilmeyeceğine inanıyorum. Yaratıcının vermiş olduğu yetenekleri daha iyi şartlarda insanlarla paylaşmaya çalışıyorum.' dedi.